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Факти / Україна

У Житомирі – два прильоти в об’єкт енергозабезпечення

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
вибух
Фото: Depositphotos

Уранці 18 жовтня Житомир зазнав обстрілів з боку РФ.

За попередньою інформацією, зафіксовано два прильоти в об’єкт енергозабезпечення.

За свідченнями очевидців, в окремих районах зникло світло і вода.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

 

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