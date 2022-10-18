У Житомирі – два прильоти в об’єкт енергозабезпечення

Жовтень, 18 в 8:52

Уранці 18 жовтня Житомир зазнав обстрілів з боку РФ.

За попередньою інформацією, зафіксовано два прильоти в об’єкт енергозабезпечення.

За свідченнями очевидців, в окремих районах зникло світло і вода.

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Повномасштабна війна в Україні триває вже 237-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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