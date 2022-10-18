Октябрь, 18 в 10:01

Утром 18 октября Житомир подвергся обстрелам со стороны РФ.

По предварительной информации, зафиксировано два прилета в объект энергообеспечения.

Обновлено в 10:01. Из-за вражеской атаки два человека получили ранения, один из них госпитализирован, сообщил в эфире общенационального марафона городской глава Сергей Сухомлин.

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Пропавший из-за обстрела свет мэр города обещает восстановить через полчаса.

Пока больницы в городе – на резервном питании.

Также в городе не стало водоснабжения.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.