Житомир остался без света и воды из-за утренних обстрелов. Ранены два человека
Фото: Depositphotos
Утром 18 октября Житомир подвергся обстрелам со стороны РФ.
По предварительной информации, зафиксировано два прилета в объект энергообеспечения.
Обновлено в 10:01. Из-за вражеской атаки два человека получили ранения, один из них госпитализирован, сообщил в эфире общенационального марафона городской глава Сергей Сухомлин.
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Пропавший из-за обстрела свет мэр города обещает восстановить через полчаса.
Пока больницы в городе – на резервном питании.
Также в городе не стало водоснабжения.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 237-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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