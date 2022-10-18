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Канада запровадила додаткові санкції проти 34 російських фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення дезінформації та пропаганди.

До переліку, зокрема, потрапили пропагандистський телеканал Звєзда, що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.