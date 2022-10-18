Атаки дронами-камікадзе та наступ РФ на Донеччині: що відбувається на 237-у добу війни (онлайн)
Президент РФ Путін наказав захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.
Україна закликає ЄС запровадити санкції проти Ірану за продаж зброї РФ.
Підрозділи Росгвардії облаштовують позиції під Херсоном.
З російського полону звільнили 108 українських жінок.
Канада запровадила додаткові санкції проти 34 російських фізичних та однієї юридичної особи, які причетні до поширення дезінформації та пропаганди.
До переліку, зокрема, потрапили пропагандистський телеканал Звєзда, що належить міністерству оборони РФ, російські актори Сергій Безруков і Володимир Машков, телеведучі Тіна Канделакі та Наіля Аскер-Заде, помічник Путіна Володимир Мединський тощо.
– Ці особи та організації допомагають російському режиму підривати принципи державного суверенітету та несуть відповідальність за поширення неправдивих наративів, які слугують приводом для невиправданої війни російського режиму, – йдеться на сайті уряду Канади.
Президент РФ Володимир Путін наказав своїм військам захопити Бахмут Донецької області до кінця жовтня.
Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр.
Вона зазначила, що епіцентр найважчих боїв зараз розташований на сході України, зокрема на Бахмутському напрямку.
– У Донецькій області ворог здійснює наступ. Росія, вже вп’яте з початку повномасштабного вторгнення, поставила своїм військам термін, коли вони повинні повністю вийи на кордони Донецької області. У них зараз план, що до кінця цього місяця вони повинні повністю зайняти Бахмут, тому, дійсно, там дуже важкі бої, – сказала вона.