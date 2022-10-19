Жовтень, 19 в 16:27

У Києві завтра, 20 жовтня, починається опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.

Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.

– Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі, – зазначив мер столиці.

Також він зауважив, що важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію.

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