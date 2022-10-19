У Києві з 20 жовтня розпочинається опалювальний сезон – Кличко
У Києві завтра, 20 жовтня, починається опалювальний сезон. Усі будівлі, за технологічним графіком, розпочнуть підключати до системи теплопостачання.
Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
– Місто збільшило на 10% чисельність аварійно-рятувальних служб, придбало додаткову техніку та матеріали. Рішення про старт опалювального сезону ми ухвалили виходячи, насамперед, з погодних умов. Поступове похолодання та низьку температуру вночі, – зазначив мер столиці.
Також він зауважив, що важливим чинником для початку опалювального сезону є необхідність економити електроенергію.
– Щоб кияни не вмикали електрообігрівачі та кондиціонери і не перевантажували систему електропостачання. Заклади соціальної сфери ми розпочали підключати раніше – за індивідуальними заявками. Крім того, багато з них оснащені індивідуальними теплопунктами, що дозволяє дистанційно регулювати подачу тепла та використовувати його раціонально, – додав він.