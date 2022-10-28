З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими – Тимошенко
Фото: Pexels
З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.
Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
За його словами, ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною, а відповідні служби продовжують працювати.
Зараз дивляться
– Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, – написав він.
Новина доповнюється…