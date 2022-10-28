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Факти / Україна

З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими – Тимошенко

Ілля Нежигай, редактор стрічки
З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими – Тимошенко
Фото: Pexels

З наступного тижня графіки відключення світла стануть плановими, а не аварійними.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

За його словами, ситуація з енергозабезпеченням залишається екстреною, а відповідні служби продовжують працювати.

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– Потрібен час для відновлення стабільного енергоживлення. З наступного тижня графіки стануть плановими, а не аварійними, – написав він.

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