Жовтень, 30 в 13:39

Група волонтерів GeoConfirmed провела розслідування і з’ясувала, що 29 жовтня було вражено щонайменше три кораблі Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі.

Так, вони проаналізували фото та відео, зокрема – кадри з безпілотних надводних апаратів (USV, Unmanned Surface Vehicle), які тинялися у гавані та морі біля Севастополя.

Повідомляється, що серед уражених кораблів – фрегат класу Адмірал Григорович, якому у Чорноморському флоті відповідає лише Адмірал Макаров.

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Також волонтери помітили ушкодження на тральщику класу Натя – Іван Голубець. Міноборони Росії стверджує, що поломки “незначні”, підтвердження чи спростування цієї інформації з інших джерел немає.

Вони відзначили й атаку на ще один корабель ЧФ РФ, проте не змогли назвати його точну назву.

Нагадаємо, 29 жовтня стало відомо про вибухи у тимчасово окупованому росіянами Севастополі. Російське Міноборони підтвердило пошкодження морського тральщика Івана Голубця.

Джерело: GeoConfirmed

Фото: GeoConfirmed