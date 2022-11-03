Листопад, 03 в 12:04

Російські окупанти планують спробувати підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.

Як зазначили в Енергоатомі, російські обстріли 2 листопада та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв’язку з енергосистемою України є черговою спробою загарбників приєднати АЕС до російської енергосистеми.

В Енергоатомі повідомляють, що росіяни найближчим часом намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку у напрямку тимчасово окупованих територій.

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Нагадаємо, через російські обстріли ЗАЕС повністю знеструмлено, працюють аварійні генератори.

Джерело: Енергоатом

Фото: Запорізька АЕС