Окупанти намагатимуться підключити ЗАЕС до захоплених територій Криму та Донбасу – Енергоатом
Російські окупанти планують спробувати підключити Запорізьку атомну електростанцію до тимчасово окупованих територій Донбасу та Криму.
Як зазначили в Енергоатомі, російські обстріли 2 листопада та пошкодження двох останніх високовольтних ліній зв’язку з енергосистемою України є черговою спробою загарбників приєднати АЕС до російської енергосистеми.
В Енергоатомі повідомляють, що росіяни найближчим часом намагатимуться відремонтувати та підключити лінії зв’язку у напрямку тимчасово окупованих територій.
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Нагадаємо, через російські обстріли ЗАЕС повністю знеструмлено, працюють аварійні генератори.
Джерело: Енергоатом
Фото: Запорізька АЕС