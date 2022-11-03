З 24 лютого РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років
Російська армія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратила більше літаків, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.
За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за вісім місяців війни РФ втратила 278 літаків. А СРСР за 10 років участі війни в Афганістані – 118.
Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!, – наголосив Залужний.
Нагадаємо, Росія втратила понад 74 тисячі військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення.
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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ