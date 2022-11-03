Листопад, 03 в 15:14

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратила більше літаків, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за вісім місяців війни РФ втратила 278 літаків. А СРСР за 10 років участі війни в Афганістані – 118.

Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!, – наголосив Залужний.

Нагадаємо, Росія втратила понад 74 тисячі військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

Зараз дивляться

Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗС України