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Факти / Україна

З 24 лютого РФ втратила в Україні вдвічі більше літаків, ніж СРСР в Афганістані за 10 років

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Збитий літак Росії

Російська армія з початку повномасштабного вторгнення 24 лютого втратила більше літаків, ніж Радянський Союз за 10 років війни в Афганістані.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, за вісім місяців війни РФ втратила 278 літаків. А СРСР за 10 років участі війни в Афганістані – 118.

Ця війна є такою ж ганьбою для РФ і стане причиною її руйнації!, – наголосив Залужний.

Нагадаємо, Росія втратила понад 74 тисячі військових в Україні з початку повномасштабного вторгнення.

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Джерело: Головнокомандувач ЗСУ

Фото: Командування Повітряних сил ЗС України

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