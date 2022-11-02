Листопад, 02 в 10:00

За минулу добу Збройні сили України ліквідували ще 800 російських окупантів. Від початку повномасштабної війни Росія втратила вже близько 73 270 своїх військових.

За минулу добу українські захисники знищили ще 16 танків, 24 бойові броньовані машини, три артилерійські системи, збили один літак, один гелікоптер і 23 безпілотники оперативно-тактичного рівня.

Загальні бойові втрати Росії у війні проти України:

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танки ‒ 2 714 (+16);

бойові броньовані машини ‒ 5 525 (+24);

артилерійські системи – 1 733 (+3);

РСЗВ – 387 (+4);

засоби ППО ‒ 198 (+1);

літаки – 277 (+1);

гелікоптери – 258 (+1);

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 438 (+23);

крилаті ракети ‒ 397;

кораблі/катери ‒ 16;

автомобільна техніка та автоцистерни – 4 153 (+10);

спеціальна техніка ‒ 154.

Найбільших втрат російські окупанти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках.

Детальніше про ситуацію на фронті дізнавайтеся з карти бойових дій в Україні.