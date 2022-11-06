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Факти / Україна

Чехія виступає за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ – МЗС

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
Чехія виступає за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом РФ – МЗС
Фото: Unsplash

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський висловився за створення спецтрибуналу над вищим керівництвом Росії за воєнні злочини, скоєні в Україні.

– Чехія – серед країн, які виступають за створення спеціального трибуналу для суду над вищим політичним керівництвом Росії за злочини в Україні. Будь-які політичні лідери держави мають нести відповідальність за розв’язання війни. Зараз не час говорити про мир. Росія розуміє тільки силу, – написав він у своєму Twitter.

Також Ліпавський додав, що “якщо ми хочемо безпеки – мають діяти правила, і ми маємо забезпечувати їхнє виконання на міжнародному рівні”.

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Крім того, він зазначив, що не міг би уявити себе в уряді, який би не підтримував Україну.

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