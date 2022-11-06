Чехия выступает за создание спецтрибунала над высшим руководством РФ – МИД

Ноябрь, 06 в 17:47

Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский высказался за создание спецтрибунала над высшим руководством России за военные преступления, совершенные в Украине.

— Чехия – среди стран, выступающих за создание специального трибунала для суда над высшим политическим руководством России за преступления в Украине. Любые политические лидеры государства должны нести ответственность за развязывание войны. Сейчас не время говорить о мире. Россия понимает только силу, — написал он в своем Twitter.

Кроме того, Липавский добавил, что “если мы хотим безопасности – должны действовать правила, и мы должны обеспечивать их выполнение на международном уровне”.

Также он отметил, что не мог бы представить себя в правительстве, которое не поддерживало бы Украину.