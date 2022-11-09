Пропагандисти повідомляють про смерть гауляйтера Кирила Стремоусова
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У ДТП загинув колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили “заступником голови” Херсонської обладміністрації.
Інформацію про смерть колаборанта 9 листопада повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а також кремлівський ресурс RT з посиланням на начебто “силові структури”.
Його смерть також підтвердили у пресслужбі окупаційної “адміністрації Херсонської області”.
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Пропагандисти пишуть, що обставини аварії встановлюють.
Наприкінці вересня Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили Стремоусову про підозру у колабораціонізмі.
Правоохоронці встановили, що чоловік за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення псевдореферендуму.