Пропагандисти повідомляють про смерть гауляйтера Кирила Стремоусова

Листопад, 09 в 15:31

У ДТП загинув колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили “заступником голови” Херсонської обладміністрації.

Інформацію про смерть колаборанта 9 листопада повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а також кремлівський ресурс RT з посиланням на начебто “силові структури”.

Його смерть також підтвердили у пресслужбі окупаційної “адміністрації Херсонської області”.

Зараз дивляться

Пропагандисти пишуть, що обставини аварії встановлюють.

Наприкінці вересня Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили Стремоусову про підозру у колабораціонізмі.

Правоохоронці встановили, що чоловік за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення псевдореферендуму.