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Факти / Україна

Пропагандисти повідомляють про смерть гауляйтера Кирила Стремоусова

Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач
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Пропагандисти повідомляють про смерть гауляйтера Кирила Стремоусова

У ДТП загинув колаборант Кирило Стремоусов, якого росіяни призначили “заступником голови” Херсонської обладміністрації.

Інформацію про смерть колаборанта 9 листопада повідомляють російські пропагандистські Telegram-канали, а також кремлівський ресурс RT з посиланням на начебто “силові структури”.

Його смерть також підтвердили у пресслужбі окупаційної “адміністрації Херсонської області”.

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Пропагандисти пишуть, що обставини аварії встановлюють.

Наприкінці вересня Служба безпеки України та Офіс генпрокурора повідомили Стремоусову про підозру у колабораціонізмі.

Правоохоронці встановили, що чоловік за підтримки збройних формувань РФ та представників держави-агресора провів низку заходів щодо підготовки та організації проведення псевдореферендуму.

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