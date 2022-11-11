Листопад, 11 в 17:44

Стабілізаційні заходи на деокупованих територіях Херсонщини, зокрема зачистки звільнених населених пунктів від окупантів, можуть тривати мінімум кілька тижнів.

Про це поінформував в ефірі загальнонаціонального телемарафону голова Національної поліції України Ігор Клименко.

– Стабілізаційні заходи, які проводить Національна поліція разом із іншими правоохоронними структурами, думаю, розтягнуться мінімум на кілька тижнів. Усе залежатиме від кількості громадян, які залишалися на деокупованих територіях, і масиву тієї інформації, яку ми будемо отримувати з різних джерел, – наголосив Клименко.

Він уточнив, що відсьогодні контингент у 500 правоохоронців розпочав працювати на деокупованих територіях регіону. Цей контингент буде збільшений за два-три дні до двох тисяч працівників поліції.

Зараз дивляться

На сьогодні поліцейські поновили присутність у 57 населених пунктах, у яких проживають близько 11 тис. громадян. Правоохоронці фіксують воєнні злочини РФ на звільнених територіях.

– Наші поліцейські на сьогодні вже зафіксували й задокументували 400 воєнних злочинів, і ми продовжуємо їх фіксувати. Створена велика кількість слідчо-оперативних груп, – заявив Клименко.

За його словами, до цього процесу залучені слідчі, криміналісти, оперуповноважені, кінологи й вибухотехніки, які раніше працювали на звільнених територіях Київщини та інших регіонів.

Клименко зазначив, що одразу за військовими в населені пункти Херсонщини заходять підрозділи Нацполіції спеціального призначення та вибухотехніки. Наразі вже оглянуто 210 га деокупованої території регіону та вилучено 1,7 тис. снарядів,

За словами голови Нацполіції, розмінування територій – це робота не одного місяця. Вибухотехніки Нацполіції та ДСНС працюватимуть цілодобово. У першу чергу будуть вони будуть розміновувати дороги, під’їздні шляхи, об’єкти критичної інфраструктури та будівлі.

– Питання місяців, а в полях та віддалених районах, можливо, навіть роки знадобляться для того, щоб усе розмінувати, – заявив Клименко.

За його словами, російські війська застосовують на окупованих територіях нові міни, з якими наші фахівці стикаються вперше. Крім того, рашисти встановлюють дуже багато пасток, протитанкових мін, розтяжок.

Клименко уточнив, що лише після розмінування та поновлення правопорядку людям дозволять повернутися до місць проживання.

Як відомо, 11 листопада Збройні сили України зайшли в Херсон. Мешканці міста зустріли українських військових з національними прапорами.

Однак є інформація, що переодягнені у цивільний одяг окупанти, які залишилися в Херсоні, можуть переховуватися у квартирах зі зброєю. В українській воєнній розвідці закликали їх здаватися в полон. У ГУР попередили: кожен російський військовослужбовець, який чинитиме опір, буде знищений.