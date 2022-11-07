Туреччина виступила за продовження зернової угоди ще на один рік

Листопад, 07 в 20:14

Турецький міністр оборони Хулусі Акар повідомив, що його країна хоче запропонувати продовжити зернову угоду на ще один рік.

Про це пише турецьке видання Hürriyet, яке опублікувало заяву Акара.

Повідомляється, що Україна нібито надала письмову гарантію Росії через Туреччину.

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– Ми сказали, що конфлікт відокремлений від гуманітарних умов. Україна дала письмову гарантію Росії через Туреччину. Ми будемо пропонувати продовжити угоду ще на один рік, – стверджує міністр.

Раніше повідомлялось, що 29 жовтня Росія заявила, що виходить із зернової угоди. Там пояснили це нібито атакою України на кораблі Чорноморського флоту за допомогою БПЛА. Однак 2 листопада російський диктатор Володимир Путін заявив, що його країна відновлює участь в угоді.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг повідомляє, що ризики повторного призупинення експорту продовольства з України зерновим коридором все ще зберігаються.

Джерело: Hürriyet