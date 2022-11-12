Листопад, 12 в 17:45

Підрозділи Сил оборони проводять стабілізаційні заходи та закріплюються на звільнених територіях Херсонської та Миколаївської областей. Про це повідомляє Оперативне командування Південь.

– Наші підрозділи зачищають території, у тому числі – вишукують перевдягнених рашистів, полишену техніку, чим самим поповнюють обмінний фонд та той самий російський ленд-ліз, – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що противник облаштовує фортифікацію оборонних рубежів на лівому березі Дніпра та намагається утримати тимчасово захоплені території.

Водночас агресори обстрілюють позиції Сил оборони та щойно звільнені населені пункти Херсонщини й Миколаївщини з артилерії та мінометної зброї.

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– Не припиняється ведення повітряної розвідки з метою виявлення наших позицій та коректування вогню артилерії. Протягом ночі відмічено польоти близько півтора десятки безпілотних шпигунів у Бериславському, Херсонському та Каховському районах Херсонщини, – повідомляє ОК Південь.

На усій лінії зіткнення вороги продовжують вести активну оборону. Для цього застосовуються реактивні системи залпового вогню, артилерійські системи різних калібрів та міномети.

Повідомляється, що вночі рашисти вчергове накрили Нікопольщину Градами та ствольою артилерією 152 калібру. На щастя, люди не постраждали, проте зафіксовано руйнування й пошкодження людських осель, масштаби яких ще уточнюються.

– Ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони теж наносили вогневі удари по нових позиціях ворога та районах зосередження живої сили, техніки та озброєння. У складі ворожого флоту налічується 19 кораблів та катерів, у тому числі 1 ракетоносій в готовності до залпу вісьмома Калібрами. Усі вони маневрують вздовж узбережжя Криму, – заявили в командуванні.

Фото: Людмила Денісова