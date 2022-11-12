Листопад, 12 в 12:21

Після втечі російських військ із Херсону окупанти проголосили місто Генічеськ тимчасовою “адміністративною столицею” захоплених РФ територій Херсонської області.

Таку інформацію розповсюдили російські пропагандистські ЗМІ з посиланням на так званого представника окупаційної “адміністрації” регіону Олександра Фоміна.

За його словами, в Генічеську зараз знаходяться окупаційні “органи влади”.

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– На сьогодні тимчасовою “адміністративною столицею” Херсонської області є Генічеськ. Там зосереджено всі основні “органи влади”, – цитують слова Фоміна пропагандистські ЗМІ.

Тим часом в Управлінні стратегічних комунікацій ЗСУ поінформували, що після звільнення правого берега Херсонщини та Херсону окупанти почали тікати й з лівого берега.

Вони, зокрема, вирішили “евакуювати” колаборантів із сім’ями із тимчасово окупованої Нової Каховки. Їх вивозитимуть у бік Арабатської стрілки (Генічеськ).

У СтратКомі ЗСУ також повідомляють, що російські війська виводять свою авіацію з-під кордону з тимчасово окупованим Кримом. Вони, зокрема, починають “евакуацію” своєї вертолітної бази в Чаплинці. Все через те, що після звільнення правого берега Херсонщини туди можуть діставати реактивні артилерійські системи HIMARS.

Як відомо, курортне та портове місто Генічеськ розташоване на півдні Херсонської області, на узбережжі Азовського моря. Місто було окуповане російськими військами ще на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Відстань від Херсону до тимчасово окупованого Генічеська становить близько 200 км.

Напередодні, 11 листопада, Збройні сили України зайшли до Херсону.

Кім того, українські військові здійснюють деокупацію правого берега Херсонської області. За даними Генерального штабу ЗСУ, передові підрозділи українських військ подекуди дійшли до правого берега Дніпра.

Фото: ГУР Міноборони України