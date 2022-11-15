Листопад, 14 в 22:03

Українські військові не приймуть жодних перемовин, домовленостей чи компромісних рішень, поки Росія не залишить всі захоплені території.

Про це заявив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний під час телефонної розмови з головою об’єднаного комітету начальників штабів США генералом Марком Міллі.

– Ми будемо боротися, доки стане сил. Наша мета – звільнити всю українську землю від російської окупації. Ми не зупинимося на цьому шляху за жодних умов. Українські військові не приймуть ніяких перемовин, домовленостей чи компромісних рішень. Умова для переговорів одна – Росія має залишити всі захоплені території, – сказав він.

Також головнокомандувач ЗСУ поінформував свого американського колегу про оперативну обстановку та першочергові потреби Сил оборони.

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За словами Залужного, ситуація на фронті стабільна та контрольована. ЗСУ уважно відслідковують дії противника на кордоні з Білоруссю і будують надійний щит для захисту України з півночі.

– Сили оборони, попри шалений опір окупаційних військ, продовжують наступальні дії на Харківському напрямку. Ворог активно атакує на рубежах Білогорівка – Соледар – Бахмут – Майорськ та Авдіївка – Опитне – Водяне – Піски – Мар‘їнка – Павлівка, але успіху не має. На Херсонському напрямку проводимо стабілізаційні дії та укріплюємо рубежі оборони, – додав Залужний.