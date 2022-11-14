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Факти / Україна / Суспільство

Зеленський анонсував пункти допомоги мешканцям Херсона

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Володимир Зеленський
Фото: Офіс президента

У Херсоні поступово з’являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Наразі у Херсоні проживає 70-80 тис. осіб, у місті складна ситуація з електропостачанням і зв’язком.

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– Усе повернеться. Так, на жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться, – наголосив президент.

Володимир Зеленський

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що зараз здійснюються заходи з відновлення зруйнованих ліній електропередачі, що йдуть на Херсонщину.

– Ми цілодобово опрацьовуємо це питання разом з Укренерго. Одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери. І ми сподіваємося, що найближчим часом постачання електроенергії буде відновлене, – сказав він.

Також учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 листопада, президент Володимир Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську області. Там глава держави поспілкувався з військовими та жителями звільнених територій.

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Джерело: Офіс президента
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