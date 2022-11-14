Листопад, 14 в 20:35

У Херсоні поступово з’являтимуться пункти допомоги жителям, як це було на Харківщині.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час наради щодо стабілізаційних заходів на деокупованій території Херсонщини.

Наразі у Херсоні проживає 70-80 тис. осіб, у місті складна ситуація з електропостачанням і зв’язком.

Зараз дивляться

– Усе повернеться. Так, на жаль, окупанти, які нищать усе на своєму шляху, зруйнували всю мережу електропостачання. Але наші служби працюють, і все повернеться, – наголосив президент.

Голова Херсонської ОВА Ярослав Янушевич зазначив, що зараз здійснюються заходи з відновлення зруйнованих ліній електропередачі, що йдуть на Херсонщину.

– Ми цілодобово опрацьовуємо це питання разом з Укренерго. Одразу за вибухотехніками йдуть наші електромонтери. І ми сподіваємося, що найближчим часом постачання електроенергії буде відновлене, – сказав він.

Також учасники наради обговорили надання допомоги сусідніми областями, зокрема Миколаївською та Дніпропетровською, у налагодженні логістики та поверненні нормального життя на звільнені території Херсонщини.

Нагадаємо, що сьогодні, 14 листопада, президент Володимир Зеленський відвідав Херсонську та Миколаївську області. Там глава держави поспілкувався з військовими та жителями звільнених територій.