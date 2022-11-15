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Факти / Україна

Десятки загиблих та поранених: ЗСУ знищили штаб окупантів у Мілуватці

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
Війна в Україні_втрати техніки РФ_знищена техніка Росії
Фото: Генштаб ЗСУ

Сили оборони України знищили штаб підрозділу російських окупаційних військ у Мілуватці Луганської області.

Підтвердили ураження в Генеральному штабі Збройних сил України 15 листопада.

За даними Генштабу ЗСУ, відомо про 30 загиблих та понад 20 поранених російських загарбників.

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Крім того, за інформацією, яка є в розпорядженні української сторони, нині росіяни шукають залишені приватні будинки на тимчасово окупованій території Луганської області.

Туди окупанти хочуть заселити військовослужбовців, які прибули для поповнення втрат окупаційних підрозділів.

Так, у Новоайдарі російські загарбники, щоб з’ясувати інформацію про покинуте житло, роздають місцевим жителям повідомлення з вимогою прибути до так званої адміністрації для уточнення даних.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: Генштаб ЗСУ
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