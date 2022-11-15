Ноябрь, 15 в 7:52

Силы обороны Украины уничтожили штаб подразделения российских оккупационных войск в Миловатке Луганской области.

Подтвердили поражение в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины 15 ноября.

Согласно данным Генштаба ВСУ, известно о 30 погибших и более 20 раненых российских захватчиках.

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Кроме того, по имеющейся в распоряжении украинской стороны информации, сейчас россияне ищут оставленные частные дома на временно оккупированной территории Луганской области.

Туда оккупанты хотят заселить военнослужащих, прибывших для пополнения потерь своих подразделений.

Так, в Новоайдаре российские захватчики, чтобы выяснить информацию о брошенном жилье, раздают местным жителям листовки с требованием прибыть в так называемую администрацию для уточнения данных.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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