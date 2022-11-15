У Запоріжжі вночі слідом за сиренами пролунали вибухи

Листопад, 15 в 6:03

Близько четвертої ночі 15 листопада в Запоріжжі прогриміли вибухи.

Про гучні звуки повідомили місцеві жителі.

Варто зауважити, що інформація про вибухи з’явилась майже одночасно із оголошенням повітряної тривоги о 03:55.

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Дозволили покинути укриття людям о 04:34.

Офіційних коментарів від обласної та місцевої влади поки не надходило.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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