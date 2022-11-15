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Факты / Україна

В Запорожье ночью вслед за сиренами раздались взрывы

Татьяна Забожко, редактор ленты
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В Запорожье ночью вслед за сиренами раздались взрывы
Фото: Depositphotos

Около четырех ночи 15 ноября в Запорожье прогремели взрывы.

О громких звуках сообщили местные жители.

Следует отметить, что информация о взрывах появилась почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в 03:55.

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Разрешили покинуть укрытия людям в 04:34.

Официальных комментариев от областных и местных властей пока не поступало.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

Больше информации о войне в Украине – новости онлайн читайте в материале Фактов ICTV.

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