В Запорожье ночью вслед за сиренами раздались взрывы
Требует проверки
Фото: Depositphotos
Около четырех ночи 15 ноября в Запорожье прогремели взрывы.
О громких звуках сообщили местные жители.
Следует отметить, что информация о взрывах появилась почти одновременно с объявлением воздушной тревоги в 03:55.
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Разрешили покинуть укрытия людям в 04:34.
Официальных комментариев от областных и местных властей пока не поступало.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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