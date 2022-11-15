ЗСУ вдарили по складу з боєприпасами РФ в Олешках

Листопад, 15 в 6:44

Упродовж доби українські ракетно-артилерійські підрозділи відпрацювали на Півдні 50 вогневих завдань.

Поцілили українські захисники, зокрема, по місцю дислокації ворожих підрозділів, озброєння та техніки.

Вдарили ЗСУ також по складу з боєприпасами в Олешках.

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Там же підтверджено знищення пускової установки С-300, зенітно-ракетного комплекса Тор-М2 та трьох одиниць автомобільної бронетехніки.

Решта втрат ворога дорозвідується, зазначають в Оперативному командуванні Південь.

Нині росіяни завершують перегрупування своїх військ на лівому березі Дніпра, продовжують облаштовувати рубежі оборони, а також вдаються до ракетно-артилерійських обстрілів позицій ЗСУ та мирних населених пунктів.

Крім того, протягом бойового дня 15 листопада окупанти випустили на різних напрямках близько 40 дронів різної модифікації.

Чотирма ударними дронами типу Ланцет армія РФ атакувала напрямки деокупованих населених пунктів у Бериславському районі.

Понад 30 снарядів із реактивних систем залпового вогню Ураган і Град, а також важкої артилерії російські загарбники випустили протягом дня по Нікопольському району.

У населеному пункті Мирівської громади постраждало десять житлових будинків, п’ять господарських споруд, лінії газо- та електромережі.

У Марганецькій громаді пошкоджено три приватних будинки, господарчу споруду та приватне підприємство. Люди не постраждали.

Із Кінбурнської коси ворог реактивними системами залпового вогню Град намагався атакувати Очаків.

Усі удари прийшлися по акваторії та пірсах. Минулося бех втрат.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 265-ту добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

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