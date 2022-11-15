ВСУ ударили по складу с боеприпасами РФ в Алешках
В течение суток украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали на Юге 50 огневых задач.
Попали украинские защитники, в частности, по месту дислокации вражеских подразделений, вооружения и техники.
Ударили ВСУ также по складу с боеприпасами в Алешках.
Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 и трех единиц автомобильной бронетехники.
Остальные потери врага дознаются, отмечают в Оперативном командовании Юг.
Сейчас россияне завершают перегруппировку своих войск на левом берегу Днепра, продолжают обустраивать рубежи обороны, а также прибегают к ракетно-артиллерийским обстрелам позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.
Кроме того, в течение боевого дня 15 ноября оккупанты выпустили на разных направлениях около 40 дронов разной модификации.
Четырьмя ударными дронами типа Ланцет армия РФ атаковала направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе.
Более 30 снарядов из реактивных систем залпового огня Ураган и Град, а также тяжелой артиллерии российские захватчики выпустили в течение дня по Никопольскому району.
В населенном пункте Мировской общины пострадали десять жилых домов, пять хозяйственных сооружений, линии газо- и электросети.
В Марганецкой общине повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Люди не пострадали.
Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня Град пытался атаковать Очаков.
Все удары пришлись по акватории и пирсам. Обошлось без потерь.
Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.
За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.
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