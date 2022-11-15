Ноябрь, 15 в 6:44

В течение суток украинские ракетно-артиллерийские подразделения отработали на Юге 50 огневых задач.

Попали украинские защитники, в частности, по месту дислокации вражеских подразделений, вооружения и техники.

Ударили ВСУ также по складу с боеприпасами в Алешках.

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Там же подтверждено уничтожение пусковой установки С-300, зенитно-ракетного комплекса Тор-М2 и трех единиц автомобильной бронетехники.

Остальные потери врага дознаются, отмечают в Оперативном командовании Юг.

Сейчас россияне завершают перегруппировку своих войск на левом берегу Днепра, продолжают обустраивать рубежи обороны, а также прибегают к ракетно-артиллерийским обстрелам позиций ВСУ и мирных населенных пунктов.

Кроме того, в течение боевого дня 15 ноября оккупанты выпустили на разных направлениях около 40 дронов разной модификации.

Четырьмя ударными дронами типа Ланцет армия РФ атаковала направления деоккупированных населенных пунктов в Бериславском районе.

Более 30 снарядов из реактивных систем залпового огня Ураган и Град, а также тяжелой артиллерии российские захватчики выпустили в течение дня по Никопольскому району.

В населенном пункте Мировской общины пострадали десять жилых домов, пять хозяйственных сооружений, линии газо- и электросети.

В Марганецкой общине повреждены три частных дома, хозяйственное сооружение и частное предприятие. Люди не пострадали.

Из Кинбурнской косы враг реактивными системами залпового огня Град пытался атаковать Очаков.

Все удары пришлись по акватории и пирсам. Обошлось без потерь.

Полномасштабная война в Украине продолжается уже 265-е сутки.

За ситуацией в городах можно следить на интерактивной карте боевых действий в Украине.

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