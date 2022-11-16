Верховна Рада закликає партнерів виключити Росію зі складу G20
Верховна Рада закликає партнерів виключити Росію зі складу країн Великої двадцятки (G20).
Про це повідомила повідомила нардепка Олена Шуляк.
За її словами, сьогодні парламент підтримав постанову №8203 зі зверненням до держав Великої двадцятки щодо виключення РФ з її складу.
– Сьогодні країна-агресор пішла далі і вдалася до ядерного шантажу задля терору та утримування в страху не тільки європейського континенту, а й усього світу. Ми бачимо факти цілеспрямованого зниження населення та енергетичної інфраструктури України, що мають виключно терористичну мету, – написала нардепка.
Шуляк нагадала, що G20 має підтримувати сталий, збалансований розвиток світової економіки, підтримувати мир і безпеку та взаємодіяти на основі норм міжнародного права.
Країна-агресор не виконує жоден із цих критеріїв та не дотримується принципів організації, тож логічно, що парламент має говорити про виключення РФ зі складу цієї Групи, додала Олена Шуляк.