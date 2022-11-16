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Факти / Україна / Політика

Верховна Рада закликає партнерів виключити Росію зі складу G20

Валентина Чорна, редакторка стрічки
Верховна Рада
Фото: УНІАН

Верховна Рада закликає партнерів виключити Росію зі складу країн Великої двадцятки (G20).

Про це повідомила повідомила нардепка Олена Шуляк.

За її словами, сьогодні парламент підтримав постанову №8203 зі зверненням до держав Великої двадцятки щодо виключення РФ з її складу.

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– Сьогодні країна-агресор пішла далі і вдалася до ядерного шантажу задля терору та утримування в страху не тільки європейського континенту, а й усього світу. Ми бачимо факти цілеспрямованого зниження населення та енергетичної інфраструктури України, що мають виключно терористичну мету, – написала нардепка.

Шуляк нагадала, що G20 має підтримувати сталий, збалансований розвиток світової економіки, підтримувати мир і безпеку та взаємодіяти на основі норм міжнародного права.

Країна-агресор не виконує жоден із цих критеріїв та не дотримується принципів організації, тож логічно, що парламент має говорити про виключення РФ зі складу цієї Групи, додала Олена Шуляк.

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