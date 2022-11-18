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Факти / Україна

Загинув місцевий житель: РФ обстрілює Херсон, Чорнобаївку та Антонівку

Тетяна Забожко, редакторка стрічки
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Російські окупанти обстрілюють правий берег Дніпра реактивними системами залпового вогню, мінометами та важкою артилерією.

За інформацією Оперативного командування Південь, нині загарбники тримають під вогневим ураженням Херсон, Чорнобаївку та Антонівку.

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Під час одного з обстрілів обласного центру від осколкових поранень загинув місцевий житель.

Також поблизу влучання мінометного снаряда пошкоджено вікна в багатоповерховому будинку.

Обстріли Марганецької громади Дніпропетровської області із РСЗВ минулися без постраждалих.

Станом на 18 листопада росіяни продовжують облаштовувати оборонні споруди та рубежі, а також передислоковують підрозділи, щоб уникнути вогневих уражень з правого берега.

Через віддаленість місць влучань ускладнено підбиття підсумків втрат ворожого війська.

Поки відомо, що ЗСУ ліквідували радіолокаційну станцію в районі Нової Каховки та бойову броньовану машину в районі Голої Пристані.

Решта втрат армії РФ потребує дорозвідування.

Повномасштабна війна в Україні триває вже 268-му добу.

За ситуацією в містах можна стежити на інтерактивній карті бойових дій в Україні.

Більше інформації про війну в Україні – новини онлайн читайте в матеріалі Фактів ICTV.

Джерело: ОК Південь

Фото: Валентин Резніченко

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