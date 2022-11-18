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Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Удари РФ по Україні та майже 10 млн українців без світла: що відбувається на 268-й день війни (онлайн)

Удари РФ по Україні та майже 10 млн українців без світла: що відбувається на 268-й день війни (онлайн)

Окружний суд Гааги визнав винними трьох з чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи малайзійського Boeing в небі над Донбасом у липні 2014 року. Їх засудили до довічного ув’язнення. Одного – виправдали. Крім того, суд встановив, що атака була здійснена саме ракетою російського виробництва з комплексу Бук, що був завезений на окуповану територію України з Росії.

У відповідь на запит влади України, до місця падіння ракети у польському Пшевудуві допустили українських експертів, які вже прибули до Польщі.

З-під завалів житлового будинку у Вілянську Запорізької області, знищенного російським обстрілом в ніч на 17 листопада, дістали тіла 7 загиблих. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще люди.

Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, який стався вранці, 23 людини зазнали поранень. 15 з них ушпиталили, одна жінка перебуває у важкому стані.

Російська армія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на сході України, повідомили у Нафтогазі.

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00:33 - 18 листопада

У звільненому Херсоні очевидці розповіли, що під час окупації міста російські військові утримували їх понад місяць у “камерах тортур”.

– На третьому поверсі били чоловіків.  Коли людину катують струмом, ви це чуєте. Це якийсь дивний звук. Чоловіки кричали від болю, – розповіла місцева жителька Анжела.

Жінку, яка є журналісткою телемарафону, утримували в одному з відділень поліції. Саме там вона провела 31 день із чотирма іншими жінками після того, як у червні її схопили російські військові.

Саме тоді озброєні люди увійшли додому до Анжели, розлучили її з чоловіком, одягли їй на голову мішок і посадили в автобус.

Анжела спокійно розповідає про психологічні тортури, які тривали понад місяць. Вона часто бачила, як тіла, загорнуті в поліетиленові пакети, вивозили після того, як “допити зайшли занадто далеко”.

– Є деякі тригери. Коли вони відкривали ворота, ті видавали якийсь специфічний звук. Це означало, що на допит прибуло більше людей, – говорить журналістка.

Вона каже, що не могла заснути, бо постійно горіло світло. Після звільнення Анжела виявила, що не може лягати спати в темряві.
Вона не знала, що її партнера також утримують у відділку.

69-річний Олександр Максименко жив у одній кімнаті з 15-ма іншими чоловіками, яких, за його словами, безжально били та катували, декого – струмом.

– Це жахливо. Один хлопець, якого привели в камеру після допиту, повернувся з чорним язиком. Він був настільки розпухлим, що не міг повернутися в рот, – каже Олександр.

Тоді він поділився зі співкамерниками знеболювальним. Температура часто сягала 40 градусів, і їх змушували вчити гімн Росії.

– Один чоловік був у таких синцях, що майже повністю посинів від голови до ніг. Йому знадобилося вісім днів, щоб підвестися, – каже він.

Слідчі стверджують, що для звільнення в’язнів часто змушували зізнатися в тому, що вони співпрацюють з українською владою.
Олександр мав виступити на російському державному телебаченні.

ДжерелоВВС

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