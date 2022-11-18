Удари РФ по Україні та майже 10 млн українців без світла: що відбувається на 268-й день війни (онлайн)
Окружний суд Гааги визнав винними трьох з чотирьох обвинувачених у причетності до катастрофи малайзійського Boeing в небі над Донбасом у липні 2014 року. Їх засудили до довічного ув’язнення. Одного – виправдали. Крім того, суд встановив, що атака була здійснена саме ракетою російського виробництва з комплексу Бук, що був завезений на окуповану територію України з Росії.
У відповідь на запит влади України, до місця падіння ракети у польському Пшевудуві допустили українських експертів, які вже прибули до Польщі.
З-під завалів житлового будинку у Вілянську Запорізької області, знищенного російським обстрілом в ніч на 17 листопада, дістали тіла 7 загиблих. Рятувальні роботи тривають, під завалами можуть бути ще люди.
Внаслідок російського ракетного удару по Дніпру, який стався вранці, 23 людини зазнали поранень. 15 з них ушпиталили, одна жінка перебуває у важкому стані.
Російська армія здійснила масований обстріл газовидобувної інфраструктури АТ Укргазвидобування на сході України, повідомили у Нафтогазі.