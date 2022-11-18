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У звільненому Херсоні очевидці розповіли, що під час окупації міста російські військові утримували їх понад місяць у “камерах тортур”.

– На третьому поверсі били чоловіків. Коли людину катують струмом, ви це чуєте. Це якийсь дивний звук. Чоловіки кричали від болю, – розповіла місцева жителька Анжела.

Жінку, яка є журналісткою телемарафону, утримували в одному з відділень поліції. Саме там вона провела 31 день із чотирма іншими жінками після того, як у червні її схопили російські військові.

Саме тоді озброєні люди увійшли додому до Анжели, розлучили її з чоловіком, одягли їй на голову мішок і посадили в автобус.

Анжела спокійно розповідає про психологічні тортури, які тривали понад місяць. Вона часто бачила, як тіла, загорнуті в поліетиленові пакети, вивозили після того, як “допити зайшли занадто далеко”.

– Є деякі тригери. Коли вони відкривали ворота, ті видавали якийсь специфічний звук. Це означало, що на допит прибуло більше людей, – говорить журналістка.

Вона каже, що не могла заснути, бо постійно горіло світло. Після звільнення Анжела виявила, що не може лягати спати в темряві.

Вона не знала, що її партнера також утримують у відділку.

69-річний Олександр Максименко жив у одній кімнаті з 15-ма іншими чоловіками, яких, за його словами, безжально били та катували, декого – струмом.

– Це жахливо. Один хлопець, якого привели в камеру після допиту, повернувся з чорним язиком. Він був настільки розпухлим, що не міг повернутися в рот, – каже Олександр.

Тоді він поділився зі співкамерниками знеболювальним. Температура часто сягала 40 градусів, і їх змушували вчити гімн Росії.

– Один чоловік був у таких синцях, що майже повністю посинів від голови до ніг. Йому знадобилося вісім днів, щоб підвестися, – каже він.

Слідчі стверджують, що для звільнення в’язнів часто змушували зізнатися в тому, що вони співпрацюють з українською владою.

Олександр мав виступити на російському державному телебаченні.

ВВС