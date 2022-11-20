Потрібна до настання зими: Україна і союзники розробляють декларацію щодо захисту неба

Листопад, 19 в 23:43

Україна і союзники почали розробку спільної декларації про український повітряний щит у зв’язку з тривалими атаками РФ об’єктів критичної інфраструктури.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак на Halifax International Security Forum.

– Оскільки російські удари по українських містах та об’єктах критичної інфраструктури, очевидно, продовжуватимуться, Україні вкрай потрібна ефективна протиракетна оборона. Дуже оперативно, до настання зими! Ефективний захист нашого неба є важливою складовою гарантій безпеки. Тому Україна разом із найближчими союзниками розпочала розробку спільної декларації про український повітряний щит, – сказав він.

Глава ОП зазначив, що метою декларації є побудова комплексної багаторівневої системи протиповітряної та протиракетної оборони України. І це буде внеском у загальну авіаційну безпеку всього Європейського континенту.

Зараз дивляться

– Україна вже робить величезний внесок у безпеку євроатлантичного регіону. Наша держава вже ефективно відбиває найбільшу загрозу миру та стабільності євроатлантичного регіону. І робитиме це й надалі, – наголосив Єрмак.

Він нагадав, що прагнення України до вступу до НАТО залишається незмінним.

– Під час цієї війни значно зросла боєздатність української армії. І, як зазначив президент Володимир Зеленський, Україна вже довела сумісність зі стандартами Альянсу, вони для нас реальні – на полі бою та у всіх аспектах нашої взаємодії. Я переконаний, що членство України в НАТО значно зміцнить Альянс, – зазначив Єрмак.

Глава Офісу президента уточнив, що українська сторона розуміє необхідність згоди всіх 30 членів НАТО і те, що для узгодження позицій потрібен час.

– Ідея Київського договору безпеки, розробленого спільно з колишнім генсеком НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном, може дати рішення. Це має бути спільний документ про стратегічне партнерство, який об’єднує Україну та країни-гаранти. Принцип простий: безпека України залежить передусім від її здатності захищатися. Для того щоб робити це ефективно, Україні потрібні довгострокові внески її союзників, – заявляє Єрмак.

Він підкреслив, що гарантії безпеки повинні йти від основної групи союзників України, які мають значний військовий потенціал. Вони мають бути готовими прийняти як політичні, так і юридичні зобов’язання.

– Ми маємо гарантувати, що ціна агресії буде надто високою для Росії. Допомога Україні у захисті, виживанні та здобутті перемоги є інвестицією у безпечніше майбутнє для всього світу, – зазначив він.

Фото: Повітряні сили ЗСУ