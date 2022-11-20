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Факти / Україна

У Monobank не працюватиме низка сервісів: коли відновлять роботу

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
У Monobank не працюватиме низка сервісів: коли відновлять роботу
Фото: Depositphotos

Сьогодні вночі, 19 листопада, багато функції у Monobank не будуть працювати у зв’язку із підготовкою системи до блекауту.

Про це у Telegram повідомив співзасновник Monobank Олег Гороховський.

– Готуємо системи для працездатності у разі повного блекауту, тому сьогодні вночі з 00:30 до 05:00 ми проводимо регламентні роботи. Нам потрібен цей час для встановлення оновлень на внутрішніх системах, – йдеться у повідомленні.

За словами Гороховського, під час технічних робіт тимчасово не буде доступне відкриття нових карток, рахунків, депозитів, банок та розстрочок.

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Також з 3:00 до 5:00 не будуть доступні операції по карткам (платежі, поповнення, перекази).

– Будь ласка, не робіть оплати в цей період, оскільки вони, швидше за все, будуть неуспішними, – зазначив Гороховський.

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