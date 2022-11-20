В Monobank не будет работать ряд сервисов: когда возобновят работу

Ноябрь, 19 в 22:23

Сегодня ночью, 19 ноября, многие функции в Monobank не будут работать в связи с подготовкой системы к блэкауту.

Об этом в Telegram сообщил соучредитель Monobank Олег Гороховский.

— Готовим системы к работоспособности в случае полного блекаута, потому сегодня ночью с 00.30 до 05.00 мы проводим регламентные работы. Нам нужно это время для установки обновлений на внутренних системах, — говорится в сообщении.

По словам Гороховского, во время технических работ временно не будут доступно открытие новых карт, счетов, депозитов, банок и рассрочек.

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Также с 3:00 до 5:00 не будут доступны операции по картам (платежи, пополнения, переводы).