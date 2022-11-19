У ДТЕК пояснили, чи можливе зменшення кількості годин планових відключень

Листопад, 19 в 20:30

Повне відновлення енергомережі в Україні до завершення повномасштабної війни неможливе, проте кількість годин планових відключень може зменшитися.

Про це повідомив виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі інформаційного телемарафону Єдині новини.

– Чи зменшиться рівень аварійних відключень? Так. Чи будуть планові відключення? Так, скоріш за все, вони будуть. Наше завдання зменшити їх, щоб вони були не 4-6 годин, а дві-одну, а може взагалі якісь дні не було, у вихідні, чи вночі, – повідомляє Сахарук.

Також виконавчий директор ДТЕК заявив, що енергетики відновлюватимуть пошкоджену інфраструктуру щоразу після кожного обстрілу і це робитимуть стільки, скільки буде потрібно.

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– Вони атакують – ми захищаємось, вони руйнують – ми відновлюємо. До тих пір поки вони будуть атакувати, ми будемо захищатися і відновлювати. До кінця війни, до перемоги, говорити про повне відновлення мереж неможливо. Але швидкість, з якою ми будемо відновлюватись до максимально можливого рівня, від цього залежить чи буде повний блекаут чи ні, – зазначив він.

Фото: Рixabay