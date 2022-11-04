ЗСУ не дають прорвати оборону: названо найгарячішу точку фронту на Донбасі

На сьогодні найважчі бої на сході України точаться на Бахмутському та Авдіївському напрямках. Проте найгарячіша точка – це район міста Вугледар (Донецька область).

Про це речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий розповів в ефірі національного телемарафону ведучому телеканалу ICTV Вадиму Карп’яку.

Він зазначив, що наразі східний фронт залишається головним епіцентром війни.

– Зокрема, Бахмутський та Авдіївський напрямок, де ворог продовжує штурмові агресивні дії, завдає ударів з усіх видів ствольної артилерії, РСЗВ, танків, мінометів, – заявив Череватий.

Він уточнив, що в надзвичайно складних умовах Збройні сили України дають гідну відсіч ворогу, завдають ударів у відповідь артилерією та авіацією. Позиційні бої відбуваються “з певними зміщеннями підрозділів”, але українські захисники не дають окупантам пройти та прорвати оборону.

Череватий також підтвердив, що російські війська пробують оточити підрозділи ЗСУ в районі Вугледара.

– Так, там декілька днів поспіль відбуваються бої в районі населеного пункту Павлівка. Складна ситуація, позиційні бої, така от війна “мобільна”. Наші підрозділи там тримаються і не дають ворогу пройти, як і на всій лінії фронту. Там іде найбільш гаряча, найбільш інтенсивна війна, – наголосив він.

Череватий прокоментував і безуспішні, проте наполегливі спроби ворога просунутися в районі Бахмута. Він пояснив, що на тлі низки невдач військово-політичне керівництво РФ поставило своїм військам завдання продемонструвати на полі бою хоч щось.

– Оскільки загальний стратегічний задум у них не вдався – захопити столицю, більшу частину України, у них завдання таке, “геополітика на мінімалках”: показати своєму населенню, що ми хоча б “звільнили “ЛНР” і “ДНР”. Навіть на Валдаї Путін казав, що головна задача цієї “спецоперації” – звільнити Донбас, – розповів Череватий.

Він нагадав, що російські загарбники вже неодноразово визначали дати, до яких мають досягнути хоч якихось успіхів, але цього не сталося. Тож тепер РФ кидає на Бахмутський напрямок всі сили, намагаючись переломити там ситуацію.

Череватий уточнив, що з військової точки зору, взявши Бахмут, окупанти пробували б піти далі на Краматорськ та Слов’янськ. Однак на Бахмутському напрямку зафіксовано, що частина мобілізованих відмовляються йти в атаку, оскільки бояться.

– Створюючи роками імідж “другої армії світу”, вони реально не можуть захопити невеликі українські міста, такі як Соледар, Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Вони б’ються об такий мур української мужності та незламності. Наші бійці і командири там у дуже складних, жорстоких умовах постійного бою, під артилерійськими, авіаційними та іншими типами вогню. Але вони тримають цей удар, – наголосив Череватий.

Він уточнив, що провали армії РФ на фронті дуже сильно б’ють по іміджу російського керівництва.

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