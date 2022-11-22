Херсонцям пропонують евакуюватися на зимовий період у безпечніші регіони країни – Верещук
Уряд України пропонує жителям деокупованого Херсона евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни.
Про це у Telegram повідомила міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
– Звертаюся до херсонців. Зокрема, до вразливих категорій громадян: жінок з дітьми, літніх, хворих і маломобільних. З урахуванням складної безпекової ситуації в місті та проблем з інфраструктурою, ви можете евакуюватися на зимовий період до більш безпечних регіонів країни, – повідомила вона.
Також Верещук наголосила, що уряд пропонує безкоштовну евакуацію до Кривого Рогу, Миколаєва та Одеси з можливим подальшим переміщенням на Кіровоградщину та Хмельниччину й до інших західних регіонів України.
За її словами, переселенцям буде забезпечено безоплатне проживання у прихистках, гуманітарна допомога, харчування, медична підтримка.
Крім того, буде надано допомогу в оформленні довідки ВПО та відповідну грошову допомогу від держави та міжнародних організацій.
Повідомити про бажання евакуюватися можна такими способами:
- записатися особисто в Пункті незламності, який розташовано в Херсоні на Площі Свободи;
- звернутися на гарячу лінію Херсонської ОВА;
- повідомити в чат-бот волонтерської організації Helping to leave;
- подзвонити на цілодобову гарячу лінію Мінреінтеграції – короткий номер 15-48.