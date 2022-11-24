У Кремлі вважають, що для перемоги треба мобілізувати 5 млн росіян – Генштаб ЗСУ

Листопад, 24 в 20:35

Серед російських військових поширюється документ “Висновки війни з НАТО в Україні”, в якому верхівка Кремля вказує на помилки командування ЗС РФ, водночас визнаючи професіоналізм українських командирів та високий рівень оснащення ЗСУ.

Головний висновок, зроблений у цьому “шедеврі” – Росії, щоб досягти перемоги у цій війні, необхідно мобілізувати до 5 млн громадян, повідомив на брифінгу заступник начальника головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

– В кожному документі зазначається, що Сили оборони України мають досить високий рівень оснащення, а їх командири на усіх рівнях можуть самостійно приймати рішення в бойових умовах. Також наголошується, що такої війни не було вже понад 80 років, а для досягнення РФ перемоги чисельний склад її армії має становити близько 5 млн військовослужбовців, – уточнив він.

За його словами, це може означати проведення найближчим часом чергової хвилі мобілізації та запровадження в РФ воєнного стану.

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Громов запевнив, що у Генштабі постійно ведеться підготовка до всіх можливих сценаріїв розвитку подій, йдеться зокрема й про визначення потреби в озброєнні, запасах пального тощо.

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Фото: ГУР