Вирвані нігті, прострелені кінцівки: свідчення працівників ЗАЕС про тортури в окупації

Листопад, 21 в 15:20

Працівники Запорізької АЕС, зокрема вище керівництво, розповіли журналістам американського видання The Wall Street Journal про тортури, які довелося пережити під час російської окупації.

Генеральний директор найбільшої в Європі атомної електростанції Ігор Мурашов розповів, як лежав на кам’яній підлозі підвалу, а російські військові звинувачували його у зраді Росії. Його змушували перед камерою говорити те, що накажуть.

За словами Мурашова і понад десятка його підлеглих, загарбники намагались взяти АЕС під свій контроль і придушити політичне інакомислення. Окупанти затримали сотні працівників електростанції, багатьох безжально катували.

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Очевидці тих подій розповіли, що співробітники ФСБ РФ влаштовували у підвалах в’язниці: людей били кийками та струмом, прострілювали ноги та лікті.

Деяких працівників АЕС катували у підземному об’єкті, який росіяни називали Яма. Наприклад, ремонтника Андрія Гончарука побили до стану коми. Пізніше він помер.

За даними Енергоатому, десятки співробітників ЗАЕС наразі вважаються зниклими безвісти.

Більшість із 11 тис. працівників ЗАЕС виїхало. Співробітників атомної станції, які залишилися працювати, не випускають з міста, засоби зв’язку вилучають, обшукують на предмет зв’язку з українськими військовими або зовнішнім світом.

Підземні в’язниці

Володимир Жайворонок, чия компанія встановлювала на ЗАЕС відеонагляд, 53 дні провів у камері підвалу. Через кілька днів після затримання чоловіка вивели з камери на допит до Ловця, офіцера ФСБ. Той спочатку бив його пістолетом та вимагав назвати імена інформаторів української розвідки. Згодом до кімнати допиту зайшли інші співробітники ФСБ, облили Жайворонка водою та прикріпили електродроти. Чоловікові навіть вирвали ніготь на руці.

Викрадених людей російські військові утримували ще й у камерах попереднього ув’язнення під поліційним відділком Енергодару. Проте ці СІЗО були лише частиною секретної тюремної мережі. Деяких підозрюваних містян звозили до Ями – підвалу на колишній базі Національної гвардії України на околиці міста.

Більшість затриманих звільняли за кілька тижнів, якщо їхні родини могли сплатити хабар ФСБ, або якщо вони погоджувалися записувати відеозвернення, яке потім транслювали в РФ.

– Всім привіт. Я хочу сказати, будь ласка, повертайтеся до Енергодару, все гаразд. Росіяни для нас роблять багато гарних речей. Ви можете повернутися додому, і все буде гаразд, – це один з прикладів відео одного жителя Енергодару.

Цього чоловіка допитували п’ять разів, катували струмом.

Одного працівника реакторного відділення блоку №2 співробітники ФСБ били кабелем, катували струмом та тримали у підвалі.

Інший ремонтник ЗАЕС провів у в’язницях понад 70 днів. За його свідченнями, Яма – це підземна кімната без вікон з єдиним входом, там смерділо фекаліями та хлором. Чоловікові прострелили ногу, до рани потрапила інфекція. Охоронці погрожували зґвалтувати його дружину, потім роздягнули та погрожували зґвалтувати його.

Чоловіку вдалося вирватися із Ями, бо за нього заплатили хабар.