Листопад, 29 в 14:35

У селі Правдине на півдні Херсонської області виявили нове масове поховання застрелених людей. Про це повідомляє The New York Times.

Видання наголошує, що після відходу російських військ із правого берега Дніпра на Херсонщині виявляють дедалі більше свідчень можливих військових злочинів.

NYT зазначає, що у загальній могилі знайшли тіла шістьох чоловіків, яких убили пострілами впритул. Їхні руки стягнули за спиною, а очі – закрили пов’язками. За даними газети, неподалік цього місця поховали тіла ще двох людей, зокрема – молодої жінки.

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На даний момент на місці поховання працюють слідчі з військових злочинів.

У виданні пишуть, що, ймовірно, загиблі були працівниками місцевого сільгосппідприємства, яких схопили російські військові, запідозривши їх у шпигунстві.

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Фото: поліція