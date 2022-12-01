Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна
Ілля Нежигай |
Майже 6 млн українців без світла та визнання Німеччиною Голодомору: що відбувається на 281-й день війни

Майже 6 млн українців без світла та визнання Німеччиною Голодомору: що відбувається на 281-й день війни

В посольстві України в Іспанії вибухнула посилка, яка була призначена очільнику дипустанови. Від вибуху постраждав комендант посольства. Іспанська поліція почала розслідувати цей теракт.

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Міноборони призначило нового керівника Мотор Січі. Це стратегічне підприємство за рішення РНБО забрали у його власника Вячеслава Богуслаєва і передали державі.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на брифінгу заявила, що Україна під час війни втратила 100 тисяч військових. Згодом цю фразу видалили і назвали помилкою. Генштаб ЗСУ заперечив ці цифри.

Перша леді України Олена Зеленська провела у Лондоні зустріч з Королем Великої Британії Чарльзом III і його дружиною.

З початку З кінця
Пряма трансляція
00:17 - 01 грудня

Президент України Володимир Зеленський на саміті NYT DealBook відповів на питання, коли закінчиться війна в Україні.

– Закінчиться тоді, коли ми переможемо або коли цього захоче Російська Федерація. Може так статися, що РФ захоче тільки тоді, коли відчуватиме, що вона слабка, перебуває в ізоляції та в неї немає партнерів, – зазначив президент під час відеозв’язку.

Також глава держави констатував: українці – реалісти й розуміють, що воюють із РФ, а на їхній території відбуваються наймасштабніші бойові дії з часів Другої світової. Вони супроводжуються воєнними злочинами: катуваннями, зґвалтуваннями, ракетними ударами по цивільних об’єктах та інфраструктурі.

Саме тому, за його словами, такою важливою є підтримка України з боку партнерів і всього вільного світу.

Зеленський зазначив, що вартість цієї війни вимірюється найперше в життях українських громадян, які воюють за свободу й демократію не тільки в Україні, а й в усьому світі.

– Тому що, якщо Україна не витримає, ця війна розповзеться на інші території і, може, навіть на інші континенти, – наголосив президент.

ДжерелоОфіс президента

Поділитися
Поділитися
Х
Копіювати посилання
<1>
Знайшли помилку в тексті?
Помилка