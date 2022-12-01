Майже 6 млн українців без світла та визнання Німеччиною Голодомору: що відбувається на 281-й день війни

В посольстві України в Іспанії вибухнула посилка, яка була призначена очільнику дипустанови. Від вибуху постраждав комендант посольства. Іспанська поліція почала розслідувати цей теракт.

Німеччина визнала Голодомор геноцидом українського народу.

Міноборони призначило нового керівника Мотор Січі. Це стратегічне підприємство за рішення РНБО забрали у його власника Вячеслава Богуслаєва і передали державі.

Очільниця Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен на брифінгу заявила, що Україна під час війни втратила 100 тисяч військових. Згодом цю фразу видалили і назвали помилкою. Генштаб ЗСУ заперечив ці цифри.

Перша леді України Олена Зеленська провела у Лондоні зустріч з Королем Великої Британії Чарльзом III і його дружиною.