ПЦУ дозволила єпархіям відзначати Різдво 25 грудня

Жовтень, 19 в 10:39

Православна церква України (ПЦУ) на засіданні Священного синоду 18 жовтня дозволила єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня 2022 року.

У рішенні №19 Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року зазначається, що ПЦУ взяла до уваги “загострення у публічному просторі календарних суперечок”.

– Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірян, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння, – йдеться у документі.

Причому учасникам такого богослужіння у цей день дозволили не постувати.