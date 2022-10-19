ПЦУ дозволила єпархіям відзначати Різдво 25 грудня
Православна церква України (ПЦУ) на засіданні Священного синоду 18 жовтня дозволила єпархіям проводити богослужіння на Різдво Христове за новоюліанським календарем, тобто 25 грудня 2022 року.
У рішенні №19 Про можливість звершення богослужіння на честь Різдва Христового за Новоюліанським календарем 25 грудня 2022 року зазначається, що ПЦУ взяла до уваги “загострення у публічному просторі календарних суперечок”.
– Там, де для цього існують пастирські обставини та засвідчується бажання вірян, як виключення дозволити за рішенням настоятеля та громади 25 грудня 2022 року звершити богослужіння за чином свята Різдва Христового з подальшим поданням через єпархіальні управління до Київської митрополії письмової інформації про число учасників такого богослужіння, – йдеться у документі.
Причому учасникам такого богослужіння у цей день дозволили не постувати.