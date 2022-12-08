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Факти / Україна

Суд заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка

Маліновська Ангеліна, редакторка стрічки
глава НБУ Кирило Шевченко

Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували без права внесення застави.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Якщо він повернеться до України, його мають затримати на кордоні та доставити до суду протягом 48 годин.

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Нагадаємо, Шевченка та ще чотирьох високопосадовців Укргазбанку підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку.

За версією НАБУ, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону.

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