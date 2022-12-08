Суд заочно заарештував ексголову НБУ Шевченка

Грудень, 08 в 18:39

Колишнього главу НБУ Кирила Шевченка заочно арештували без права внесення застави.

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Якщо він повернеться до України, його мають затримати на кордоні та доставити до суду протягом 48 годин.

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Нагадаємо, Шевченка та ще чотирьох високопосадовців Укргазбанку підозрюють в організації схеми виведення 206 млн грн з держбанку.

За версією НАБУ, у 2014-2020 роках Укргазбанк уклав щонайменше 52 фіктивних агентських договори із фізичними та юридичними особами, які нібито залучили до банку великих клієнтів. Посередництво відбувалося лише на папері: клієнти розміщували кошти в Укргазбанку або за власною ініціативою, або на вимогу закону.