Грудень, 09 в 15:31

Сполучені Штати Америки та інші країни Великої сімки (G7) підтримують мирний план із 10 пунктів, який нещодавно представив президент України Володимир Зеленський.

Про це повідомила в інтерв’ю одному з українських телеканалів посол США в Україні Бріджит Брінк.

Йдеться про українську формулу миру, яку Зеленський озвучив під час виступу на саміті Великої двадцятки в Індонезії. За словами Брінк, цей план міг би бути потенційним вирішенням повномасштабної війни.

Зараз дивляться

– Зараз дуже чітко зрозуміло – хто на стороні миру, а хто на боці війни. Президент Зеленський говорив про мирний план, який складається з 10 пунктів. Ми, США та країни G7, цей план підтримуємо, бо віримо, що це міг би бути потенційний план закінчення війни, – наголосила посол Брінк.

Вона прокоментувала ракетні удари РФ по Україні, під час яких окупанти руйнують цивільну інфраструктуру, намагаючись залишити мільйони українців без світла і тепла під час зими.

Брінк нагадала про чергову масовану ракетну атаку РФ цього понеділка, 5 грудня, під час якої агресор запустив 70 ракет.

– Зараз абсолютно ясно, що росіяни не хочуть припиняти війну. США підтримують мир. Той мир, який був запропонований у плані Зеленського, – зазначила Брінк.

Вона уточнила, що Вашингтон розцінює кожну атаку РФ на мирні українські міста як воєнний злочин. А тому США продовжать надавати допомогу Україні.

Як відомо, в листопаді президент Володимир Зеленський виступив онлайн перед світовими лідерами на саміті G20 на Балі. Він озвучив 10 умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Йдеться про такі пункти: радіаційна та ядерна безпека; продовольча безпека; енергетична безпека; звільнення всіх полонених і депортованих; виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України; виведення військ РФ та припинення бойових дій; повернення справедливості; протидія екоциду; недопущення ескалації; фіксація завершення війни.