Листопад, 15 в 7:32

Президент Володимир Зеленський у своєму виступі перед світовими лідерами, які зібралися на саміт G20 на Балі, назвав низку умов, необхідних для припинення війни в Україні.

Його тези відповідають тому, що він раніше заявляв, а саме: Росія має підтвердити територіальну цілісність України, вивести свої війська з території України та виплатити компенсацію за завдану шкоду.

Зеленський також закликав скликати міжнародну конференцію, щоб закріпити ключовий елемент архітектури післявоєнної безпеки та запобігти повторенню російської агресії.

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– Після проведення всіх антивоєнних заходів документ, який підтверджує закінчення війни, має бути підписаний сторонами, – наголосив президент України.

Щодо вимог припинення війни, то вони такі:

Радіаційна та ядерна безпека.

Продовольча безпека.

Енергетична безпека.

Звільнення всіх полонених і депортованих.

Виконання Статуту ООН і відновлення територіальної цілісності України та світового порядку.

Виведення російських військ і припинення бойових дій.

Повернення справедливості.

Протидія екоциду.

Недопущення ескалації.

Фіксація закінчення війни.

У своєму виступі президент України дякував Групі 19 — за винятком Росії — за те, що ці країни чітко дали зрозуміти, що не може бути виправдань ядерному шантажу.

Президент Росії Володимир Путін не приїхав особисто на саміт Групи двадцяти, замість нього на зустрічі присутній міністр закордонних справ Сергій Лавров.