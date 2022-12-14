Грудень, 14 в 21:06

Україна регулярно посилює протидронну та протиповітряну оборону, а цього тижня в цьому питанні є суттєвий прогрес.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у зверненні за підсумками 14 грудня.

На початку відео він подякував українським зенітникам та Повітряним силам за відбиття сьогодні вранці чергової атаки РФ іранськими дронами.

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– Небо Київщини обороняє 96-та зенітна ракетна бригада Повітряних сил. Я дякую вам, хлопці, – сказав президент.

Зеленський повідомив, що зранку було збито 13 Shahed-136.

Глава держави розповів, що також провів засідання Ставки Верховного головнокомандувача.

– Говорили, зокрема, і про захист неба. Постійно посилюємо нашу протиповітряну й протидронну оборону. І робимо все, щоб отримати для України більш сучасні та більш потужні системи, – сказав він.

Президент додав, що за цей тиждень Україна має важливий прогрес у питанні щодо ППО.

Володимир Зеленський заявив, що особливу увагу на Ставці було приділено ситуації на Донбасі й на інших активних напрямках на передовій.

– Спокою на передовій немає. Нічого легкого й простого немає. Кожен день і кожен метр даються надзвичайно тяжко. І особливо там, де вся тактика окупантів зводиться до знищення артилерією всього перед собою, щоб залишалися тільки голі руїни й воронки в землі, – сказав український лідер.

Він заявив, що Росія знищує на Донбасі місто за містом: як Маріуполь, як Волноваху, як Бахмут.

– Оборонятися в таких умовах – це не просто героїзм, це щось більше. І я дякую всім нашим воїнам, які витримують тиск окупантів, – сказав президент.

Володимир Зеленський відзначив бійців 46-ї окремої аеромобільної бригади, які “дуже майстерно й дуже хоробро розбили ворога під час чергової атаки та змусили його відступити”.

Окремо президент відзначив бійців 80-ї та 95-ї окремих десантно-штурмових бригад, які “дуже результативно” воюють на Кремінському напрямку.

Зеленський наголосив, що українська влада не зменшує активність зі створення спеціального трибуналу щодо російської агресії та притягнення всіх винних у ній до справедливої відповідальності.

– Сьогодні закликав наших друзів у Європі та членів Європарламенту збільшити зусилля, щоб трибунал зрештою запрацював. Держава-терорист має відповідати за кожне спалене українське місто, за кожне зруйноване життя наших людей. І буде відповідати, – наголосив президент.

Український лідер розповів і про “дуже важливі” переговори з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем. За словами Зеленського, сторони зараз працюють над тим, щоб організувати місії з міжнародним мандатом на об’єкти критичної енергетичної інфраструктури України.

Зеленський також прокоментував повернення з російського полону 64 українців, серед яких четверо офіцерів та 60 рядових та сержантів.

– Серед них є важкопоранені. Усім надаємо належну допомогу. Працюємо далі, щоб звільнити й повернути додому кожного українця й кожну українку, яких іще утримують у Росії, – сказав президент.

Володимир Зеленський окремо подякував українським скаутам з Пласту за Вифлеємський вогонь миру, який вони привезли в Україну.