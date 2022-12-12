Грудень, 12 в 19:49

Збройні сили України продовжать завдавати удари по логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях до лютого 2023 року. Це створить умови для операції зі звільнення півострова Крим.

Таку думку висловив у своєму Twitter-акаунті американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

– Український Генеральний штаб продовжить завдавати ударів по штабах РФ і лініях зв’язку (логістиці) протягом наступних кількох тижнів, аж до лютого, щоб створити умови для вирішальної фази кампанії – звільнення Криму, – зазначив Годжес.

На його думку, деокупація півострова може відбутися вже влітку 2023 року.

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– Я очікую, що до серпня вони звільнять Крим, – наголосив Годжес.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV — Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022

Як відомо, Крим перебуває під російською окупацією з 2014 року. Під час розв’язаної РФ повномасштабної війни проти України на півострові періодично лунають вибухи, зокрема на російських аеродромах. Крім того, вибух стався на Кримському мосту, який сполучає територію півострова з РФ, що підірвало можливості окупантів постачати підкріплення та зброю своєму південному угрупуванню військ.

А наприкінці жовтня в окупованому Севастополі пролунала серія вибухів в акваторії бухти, де розміщений Чорноморський флот РФ. Унаслідок цього постраждали російські військові кораблі.

Нещодавно Бен Годжес розповідав, що тимчасово окупований Крим дедалі більше стає схожим на пастку для РФ. Він зазначав, що командування ЗСУ веде дуже професійну військову кампанію, яка звужує можливості РФ підтримувати свої війська.

За словами Годжеса, українські війська, які наступають на Півдні та на Сході, можуть ізолювати Кримський півострів.