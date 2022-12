Збройні сили України продовжать завдавати удари по логістиці російських військ на тимчасово окупованих територіях до лютого 2023 року. Це створить умови для операції зі звільнення півострова Крим.

Таку думку висловив у своєму Twitter-акаунті американський генерал, колишній командувач армії США в Європі Бен Годжес.

На його думку, деокупація півострова може відбутися вже влітку 2023 року.

Ukr General Staff will continue to pound Russian hq’s and lines of communication (logistics) for the next few weeks, thru February, in order to set the conditions for the decisive phase of the campaign, the liberation of Crimea. I expect them to liberate Crimea by August. https://t.co/S1ZV5HH3vV

— Ben Hodges (@general_ben) December 12, 2022