Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Факти / Україна

У Мелітопольському районі на Запоріжжі збільшилась кількість окупантів

Марта Бондаренко, редакторка стрічки
російські військові

У населених пунктах Мелітопольського району на Запоріжжі зросла кількість окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, окупаційна влада розглядає можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліціянтів, які перейшли на бік ворога.

Зараз дивляться

Також російські вороги продовжують тероризувати місцеве населення на Донеччині та Запоріжжі – проводяться незаконні обшуки у людей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник гатив із реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області.

Є постраждалі серед мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вже другий день окупанти розставляють бетонні конуси.

Фото: ГУР МО

Джерело: Генштаб ЗСУ
Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter
Читайте новини Факти ICTV у Telegram. Приєднуйтесь до нашого каналу на YouTube!
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка