У Мелітопольському районі на Запоріжжі збільшилась кількість окупантів

Грудень, 19 в 7:57

У населених пунктах Мелітопольського району на Запоріжжі зросла кількість окупантів.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Крім того, окупаційна влада розглядає можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліціянтів, які перейшли на бік ворога.

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Також російські вороги продовжують тероризувати місцеве населення на Донеччині та Запоріжжі – проводяться незаконні обшуки у людей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник гатив із реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області.

Є постраждалі серед мирних жителів.

Раніше повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вже другий день окупанти розставляють бетонні конуси.

Фото: ГУР МО