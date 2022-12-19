У Мелітопольському районі на Запоріжжі збільшилась кількість окупантів
У населених пунктах Мелітопольського району на Запоріжжі зросла кількість окупантів.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Крім того, окупаційна влада розглядає можливість залучення до участі у бойових діях колишніх поліціянтів, які перейшли на бік ворога.
Також російські вороги продовжують тероризувати місцеве населення на Донеччині та Запоріжжі – проводяться незаконні обшуки у людей. Особлива увага приділяється мобільним телефонам і смартфонам.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник гатив із реактивної та ствольної артилерії по районах населених пунктів Темирівка, Червоне, Новоандріївка, Малі Щербаки і Плавні Запорізької області; Червоногригорівка і Нікополь – Дніпропетровської та Садове, Херсон, Комишани і Кізомис Херсонської області.
Є постраждалі серед мирних жителів.
Раніше повідомлялося, що у центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вже другий день окупанти розставляють бетонні конуси.
Фото: ГУР МО