Розставляють “зуби дракона”: у Мелітополі окупанти почали готуватись до вуличних боїв
У центрі тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області вже другий день окупанти розставляють бетонні конуси.
Про це повідомив мер міста Іван Федоров.
– Окупанти, до чого готуєтесь? Напевно, за останній тиждень окупанти настільки відчули запах “смаженого”, що вже готуються до вуличних боїв, – написав міський голова та додав посилання на відео “бавовни” у місті за 10 грудня.
Він зазначив, що російські військові зводять “зуби дракона” ближче до цивільних – посеред центральних вулиць і житлових кварталів.
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– Але досвід інших деокупованих міст України підказує рашистам – їхні бетонні лего їм не допоможуть. А завадять самим окупантам тікати швидше з української землі, – повідомив Федоров.
Фото: Іван Федоров.