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Факти / Україна

Окупанти присилають гауляйтерів до Мелітополя з РФ, бо не довіряють місцевим — мер

Євгенія Грейс, редакторка стрічки новин
Мер Мелітополя Іван Федоров

Окупанти присилають до Мелітополя своїх гауляйтерів із Росії, бо не довіряють місцевим колаборантам.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав, що росіяни розширюють чисельність своїх військ на Півдні України.

– На жаль, ця традиція продовжується, коли рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону, на частині Запорізької області, – сказав Федоров.

За його словами, вони заселяють приватні будинки, квартири. Починають приїжджати нові гауляйтери з РФ.

Зараз дивляться

– Кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова. І місцеві обговорюють таке питання, що приїхав новий наглядач від Кадирова. Раніше це був якийсь Мурад Саїдов, який контролював фінансові потоки, мародерство і викрадення людей.

Сьогодні приїхав племінник Кадирова, який де-юре був у Чечні міністром аграрної політики, а зараз приїхав грабувати наше цивільне населення, – сказав мер Мелітополя.

Іван Федоров наголосив, що у Кадирова інтерес до пограбунку регіону.

– Ми ж пам’ятаємо перші дні, перші місяці окупації, що робили саме кадирівці. Вони грабували підприємства, грабували склади, і під конвоєм вивозили все з тимчасово окупованих територій до Росії через тимчасово окупований Крим.

Всі добре пам’ятають, коли вони з майданчика у Мелітополі вкрали комбайни, а постачальник цих комбайнів через GPS побачив, що вони знаходяться в Чечні.

Тут легко провести паралель: якщо він прислав чергового гауляйтера, свого племінника, який має стосунок до аграрної галузі, то, звичайно, перш за все, вони хочуть викрадати зерно в наших аграріїв, які сьогодні працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області, – зазначив Федоров.

Він додав, що там зернова продукція майже не продається, бо вона або викрадається, або забирається у псевдоборг, “коли гроші ніхто не повертає”.

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Фото: Іван Федоров

Джерело: Іван Федоров

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