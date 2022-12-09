Грудень, 09 в 11:03

Окупанти присилають до Мелітополя своїх гауляйтерів із Росії, бо не довіряють місцевим колаборантам.

Міський голова Мелітополя Іван Федоров сказав, що росіяни розширюють чисельність своїх військ на Півдні України.

– На жаль, ця традиція продовжується, коли рашисти збільшують свої угруповання на території південного регіону, на частині Запорізької області, – сказав Федоров.

За його словами, вони заселяють приватні будинки, квартири. Починають приїжджати нові гауляйтери з РФ.

Зараз дивляться

– Кажуть, що на цьому тижні приїхав новий гастролер, який є племінником Кадирова. І місцеві обговорюють таке питання, що приїхав новий наглядач від Кадирова. Раніше це був якийсь Мурад Саїдов, який контролював фінансові потоки, мародерство і викрадення людей. Сьогодні приїхав племінник Кадирова, який де-юре був у Чечні міністром аграрної політики, а зараз приїхав грабувати наше цивільне населення, – сказав мер Мелітополя.

Іван Федоров наголосив, що у Кадирова інтерес до пограбунку регіону.

– Ми ж пам’ятаємо перші дні, перші місяці окупації, що робили саме кадирівці. Вони грабували підприємства, грабували склади, і під конвоєм вивозили все з тимчасово окупованих територій до Росії через тимчасово окупований Крим. Всі добре пам’ятають, коли вони з майданчика у Мелітополі вкрали комбайни, а постачальник цих комбайнів через GPS побачив, що вони знаходяться в Чечні. Тут легко провести паралель: якщо він прислав чергового гауляйтера, свого племінника, який має стосунок до аграрної галузі, то, звичайно, перш за все, вони хочуть викрадати зерно в наших аграріїв, які сьогодні працюють на тимчасово окупованій території Запорізької області, – зазначив Федоров.

Він додав, що там зернова продукція майже не продається, бо вона або викрадається, або забирається у псевдоборг, “коли гроші ніхто не повертає”.

Фото: Іван Федоров

Джерело: Іван Федоров