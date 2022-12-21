Грудень, 21 в 20:35

Наступного року Україна має повернути свій прапор на усі українські території та усім українцям.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі.

– Сьогодні я – у Вашингтоні, щоб подякувати американському народові, президенту та Конгресу за таку необхідну підтримку. А також продовжити співпрацю для наближення нашої перемоги, – написав він.

Зеленський додав, що планує провести в американській столиці низку переговорів “для зміцнення стійкості й обороноздатності України”.

Зараз дивляться

Зокрема, український президент планує обговорити зі своїм американським колегою Джозефом Байденом двосторонню співпрацю України і Сполучених Штатів Америки.

– Наступного року ми маємо повернути український прапор і свободу всій нашій землі, всім нашим людям, – наголосив Володимир Зеленський.

На фото, які були опубліковані президентом у Telegram, можна побачити, що рейс прибув разом з керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, а самого Зеленського зустрічала посол України у США Оксана Маркарова.

Раніше координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки США Джон Кірбі заявив, що президент Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вважає, що війна в Україні вступила до нової стадії.

Фото: Zelenskiy