Байден запросив Зеленського у Вашингтон через впевненість про настання нової фази війни – Кірбі

Грудень, 21 в 17:04

Президент США Джо Байден запросив Володимира Зеленського до Вашингтона цього тижня, оскільки вважає, що війна в Україні вступила до нової стадії.

Про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій у Раді нацбезпеки Джон Кірбі.

– Президент дійсно вважає, що в міру наближення зими, коли ми вступаємо в нову фазу цієї війни, агресії Путіна, що зараз найкращий час для двох лідерів сісти віч-на-віч і поговорити, – сказав високопоставлений американський чиновник.

Очікується, що переговори будуть зосереджені на продовженні військової та економічної допомоги США, а також на збереженні санкцій проти Росії та підтримці українського народу.

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Крім того, лідери двох країн обговорять делікатну тему, яка викликала суперечки серед західних лідерів – як може закінчитись війна.

– Я не сумніваюся, що вони говоритимуть про представлення президента Зеленського “справедливого миру” і про те, як це виглядає, які його компоненти і як ми можемо допомогти Україні досягти цього. Путін явно не зацікавлений у дипломатії прямо зараз. Навпаки. Він зацікавлений у тому, щоби вбивати більше українських мирних жителів, — каже Кірбі.

Він зазначив, що Зеленський усвідомлює ризики, на які він наражається, залишаючи Україну, і США працюють над тим, щоб поїздка була безпечною.

– Ми працюємо в тісному контакті з ним та його співробітниками, щоб переконатися, що ми зможемо безпечно здійснити цю поїздку як в США, так і назад. Ми продовжуватимемо підтримувати його потреби у поїздках, наскільки це можливо, — сказав він.

Кірбі відмовився повідомити, коли ППО Patriot буде поставлено до України.