Грудень, 22 в 9:11

Втрати російських окупаційних військ у повномасштабній війні проти України перевищили 100 тис. осіб.

Про це свідчать оновлені дані, оприлюднені Генеральним штабом Збройних сил України.

Лише протягом минулої доби українські військові ліквідували близько 660 окупантів. Загальні втрати ворога зараз становлять 100,4 тис. осіб.

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Крім того, ЗСУ за добу знищили ворожий літак, танк, шість артилерійських систем та іншу техніку.

Бойові втрати військ РФ із 24 лютого по 22 грудня орієнтовно становлять:

особового складу ‒ ліквідовано близько 100 400 російських окупантів (+660 за добу);

танків ‒ 3 003 (+1 за добу);

бойових броньованих машин ‒ 5 981 (+2 за добу);

артилерійських систем – 1 978 (+6 за добу);

реактивних систем залпового вогню (РСЗВ) – 413 (+1 за добу);

засобів ППО ‒ 212;

літаків – 283 (+1 за добу);

гелікоптерів – 267;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1 693 (+5 за добу);

крилатих ракет ‒ 653;

кораблів /катерів ‒ 16;

автомобільної техніки та автоцистерн – 4 615 (+7 одиниць за добу);

спеціальної техніки ‒ 178.

Дані втрат ворога уточнюються.

Як відомо, міністр оборони РФ Сергій Шойгу запропонував збільшити чисельність армії країни-агресора до 1,5 млн військовослужбовців.

Однак аналітики американського Інституту вивчення війни вважають малоймовірним, що Кремль сформує такі значні сили під час війни проти України.