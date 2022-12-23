Майже $45 млрд допомоги для України від США та поставки до Росії зброї з КНДР: що відбувається на 303-й день війни (онлайн)

Генштаб підтвердив, що 20 грудня на аеродромі в районі Каховки було знищено до 150 окупантів та ще 50 поранено;

Антимонопольний комітет оштрафував виробника чаїв Greenfield і TESS за зв’язки з Росією;

Країни G7 оголосили про наміри направити Україні $32 мільярди у 2023 році;

Перша група українських військових закінчила навчання в Чехії.