Майже $45 млрд допомоги для України від США та поставки до Росії зброї з КНДР: що відбувається на 303-й день війни (онлайн)
Генштаб підтвердив, що 20 грудня на аеродромі в районі Каховки було знищено до 150 окупантів та ще 50 поранено;
Антимонопольний комітет оштрафував виробника чаїв Greenfield і TESS за зв’язки з Росією;
Країни G7 оголосили про наміри направити Україні $32 мільярди у 2023 році;
Перша група українських військових закінчила навчання в Чехії.
Уряд Данії оголосив про виділення Україні 300 млн данських крон (близько $43 млн) на закупівлю зброї.
Про це йдеться на сайті данського Міноборони.
За підсумками консультацій між урядом Данії з партіями в парламенті щодо виділення додаткових коштів, Україна отримає 300 млн данських крон для посилення оборони.
Кошти надійдуть із резерву Національного компромісу і будуть передані до Міжнародного фонду для України (МФУ) – міжнародної ініціативи, що виникла в результаті Копенгагенської конференції донорів у серпні.
Уряд Данії оголосив про виділення Україні 300 млн данських крон (близько $43 млн) на закупівлю зброї.
Про це йдеться на сайті данського Міноборони.
За підсумками консультацій між урядом Данії з партіями в парламенті щодо виділення додаткових коштів, Україна отримає 300 млн данських крон для посилення оборони.
Кошти надійдуть із резерву Національного компромісу і будуть передані до Міжнародного фонду для України (МФУ) – міжнародної ініціативи, що виникла в результаті Копенгагенської конференції донорів у серпні.
– Боротьба України за свободу – це також наша і європейська боротьба за свободу. Саме тому уряд разом із партіями в парламенті вирішив пожертвувати Україні ще 300 млн данських крон. Уряд продовжуватиме надавати Данії підтримку українцям як фінансову, так і військову та гуманітарну, – каже міністр оборони Данії Якоб Еллеманн-Йенсен.
Він додав, що 19 грудня мав честь віртуально зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, де український лідер наголосив на збереженні необхідності підтримки з боку союзників України.